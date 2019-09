Straßenbau : Reparaturarbeiten auf der Stadtautobahn

Saarbrücken Der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) wird am Mittwoch, 4. September, eine Schadstelle auf der A 620 in Höhe der Ausfahrt Westspangenbrücke in Fahrtrichtung Mannheim reparieren. Mit Rücksicht auf den Berufs- und Pendlerverkehr wird die Maßnahme erst am späten Nachmittag gegen 17.30 Uhr beginnen.

Wie der LfS mitteilt, wird der Verkehr dann einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.