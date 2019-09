Saarbrücker Künstler : Riesen-Graffiti begrüßt Wanderer

Das Werk des Künstlers Edem Dippel an der Autobahnbrücke in Von der Heydt ist knapp 150 Quadratmeter groß. Foto: Fabian Hoppstädter

Saarbrücken Am Urwald vor den Toren der Stadt in Saarbrücken gibt es eine neues Kunstwerk.

150 Quadratmeter groß, bunt und ein Willkommensgruß an Wanderer: Unter der Autobahnbrücke an der Ausfahrt „Von der Heydt“ auf der A1 ist nun ein Graffitikunstwerk des Saarbrücker Künstler Edem Dippel zu sehen. Es bildet das Eingangstor für Wanderer, die von dem dort gelegenen Park-and-ride-Parkplatz in den Urwald vor den Toren der Stadt starten wollen. Auch Besucher, die mit der Saarbahn anreisen, werden von Dippels Werk begrüßt. Finanziert wurde das Kunstwerk durch die Saarroamers-Fotoausstellung „Kleines Land mit großer Landschaft“. Der Erlös der Veranstaltung, welche durch den Regionalverband Saarbrücken, die Naju Saarland und die Kerndruck GmbH Bexbach unterstützt wurde, kam der 2. Chance Saarland zugute.