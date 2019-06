Entspannngsangebot : Besinnlicher Spaziergang im Saarbrücker Urwald

Saarbrücken Die Naturwacht Saarland bietet am Sonntag, 16. Juni, von 17 bis 20 Uhr einen meditativen Abendspaziergang im Urwald vor den Toren der Stadt Saarbrücken an. Ranger Frank Grütz zeigt, was es mit der „balsamischen Zeit“ auf ich hat, die der Arzt Paracelsus bereits im 16. Jahrhundert seinen Patienten als Medizin verschrieben hat: Zeit als Balsam für Körper und Seele, um sich von der Hektik des Alltags zu erholen.

Jeder sollte eine kleine Sitzunterlage mitbringen. Außerdem empfiehlt Grütz wetterfeste Kleidung. Wer mitwandern möchte, zahlt fünf Euro.