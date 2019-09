Nachhaltigkeit : Diskussion über Wegwerfmentalität

Malstatt Der Verein Weltveränderer und das Saarbrücker Repair Café laden am Samstag, 7. September, um 11 Uhr in das Bürgerzentrum Breite 63 in der Breitestraße 63 in Malstatt ein. Die Veranstaltung ist der Auftakt der Reihe „Reparieren und diskutieren - zerstört unsere Wegwerfmentalität den Planeten?

