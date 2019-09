Bruder-Konrad-Haus : Lesung am Tag der Wohnungslosen

Saarbrücken Die Mitarbeiter des Bruder-Konrad-Hauses der Caritas wollen zum Tag der Wohnungslosen am 11. September mit einer Lesung auf die Probleme von Wohnungslosen aufmerksam machen. Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr in der Buchhandlung Bock & Seip in Saarbrücken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Der Autor Richard Brox wird aus seinem Buch „Kein Dach über dem Leben“ vorlesen. Brox war drei Jahrzehnte lang wohnungslos und sein Zuhause war die Straße. Bedrückend und eindrucksvoll schildert der Autor sein Schicksal und erzählt davon, wie er 1987 urplötzlich von einem Mannheimer Gerichtsvollzieher aus der elterlichen Wohnung verwiesen wurde. Brox erzählt anschaulich die Geschichte eines begabten Jungen, der es schaffte, aus der Gewalterfahrung seiner Kindheit und der Drogenkarriere seiner Jugend auszubrechen und sich frei zu kämpfen.