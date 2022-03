Versuchter Einbruch in Lindscheid : Keine Beute bei Einbruch in Rohbau

Foto: dpa/Daniel Karmann

Lindscheid Einbrecher sind in einen Rohbau in Lindscheid eingestiegen, haben dabei aber keine Beute gemacht. Wie die Polizei-Inspektion St. Wendel mitteilt, bohrten sie zwischen Samstag und Montag das Schloss einer Tür auf, um sich so Zugang zum noch im Bau befindlichen Wohnhauses zu verschaffen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gestohlen wurde dabei nichts, teilt die Polizei weiter mit. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können.