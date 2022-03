Diebstahl in Hasborn-Dautweiler : Einbrecher hebeln Terssentür auf

Hasborn Zwischen Freitag und Samstag haben Einrecher eine Terassentür an einem Einfamilienhaus in der Saarstraße in Hasborn-Dautweiler aufgehebelt und sind eingestiegen. Wie die Polizei-Inspektion St. Wendel mitteilt, steht bislang noch nicht fest, ob etwas gestohlen wurde.

Auch Hinweise zu den Tätern liegen bislang noch nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen.