Versuchter Einbruch in Vereinsheim : Tür des Vereinsheims hält Einbrecher stand

Foto: dpa/Fabian Strauch

Marth Vergeblich versuchten bislang unbekannte Einbrecher in das Vereinsheim des Hundesportverein in Marth einzusteigen. Eine Verantwortliche des Vereins stellte Beschädigungen an der Eingangstür fest und verständigte die Polizei.

Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass versucht wurde, die Tür mit einem Hebelwerkzeug aufzubrechen, teilt die Polizei-Inspektion St Wendel mit. Offenbar hielt die Tür stand und und die Einbrecher zogen den Kürzeren. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruchsversuch machen können, beziehungsweise auffällige Personen in diesem Bereich bemerkt haben.