Rosenmontagsumzug im Waldstück : „Alleh hopp Überroth steht Kopp“

Die Krümelgarde legt einen Zwischenstopp an ihrer eigenen Motivplatte ein. Fotos (2): Frank Faber Foto: Frank Faber

Überroth-Niederhofen Die Vereinsgemeinschaft (VG) Nussknacker hat auf einem 1,5 Kilometer langen Rundkurs im Waldstück Langheck einen stationären Mini-Umzug mit 35 Motivplatten kreiert. Die sogenannte Faasend to go hat ihren Höhepunkt am Rosenmontag.