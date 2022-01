Brachialer Einstieg in das Kirchengebäude : Hoher Schaden nach Einbruch in Evangelische Kirche in Niederlinxweiler

Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Niederlinxweiler Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag in die Evangelische Kirche in der Dr.-Martin-Luther-Straße in Niederlinxweiler eingebrochen. Die Täter richteten durch das brachiale Einsteigen in das Gebäude einen hohen Sachschaden an.

Im Kirchengebäude in Niederlinxweiler suchten die Einbrecher die Sakristei auf und suchten nach Wertsachen. Sie durchwühlten Schubladen und Schränke. Nach einer ersten Überprüfung wurde nichts gestohlen. Allerdings richteten sie durch das brachiale Einsteigen in das Gebäude hohen Sachschaden an. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, beziehungsweise auffällige Beobachtungen in diesem Bereich gemacht haben.