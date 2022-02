Einbruch in Steinberg-Deckenhardt : Einbrecher steigen in Gartenhaus ein

Foto: dpa/Fabian Strauch

Steinberg-Deckenhardt Einbrecher sind in der Nacht auf Mittwoch in ein Gartenhaus in Steinberg-Deckenhardt eingestiegen und haben es nach Wertsachen durchwühlt. Wie die Polizei-Inspektion St. Wendel mitteilte, befindet sich das Gartenhaus in einer Kleingartenanlage in der Gemarkung „Mehbach“ etwas außerhalb des Ortes.

Dort verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zugang und durchwühlten es nach Wertgegenständen. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen allerdings nichts, teilt die Polizei-Inspektion weiter mit. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, beziehungsweise auffällige Personen in diesem Bereich bemerkt haben.