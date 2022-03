Führungen in Tholey : Gerhard Richters Meisterwerke in der Abteikirche kennenlernen

Tholey Gerhard Richter, der weltberühmte deutsche Künstler, wurde vor ein paar Wochen 90 Jahre alt. Seine wahrscheinlich letzten großformatigen Werke, drei Chorfenster, befinden sich in der Abteikirche Tholey.

Gemeinsam mit den Fenstern der muslimischen Künstlerin Mahbuba Maqsoodi bereichern sie die Abteikirche mit bemerkenswerten Meisterwerken der Gegenwart, teilt ein Sprecher der Gemeinde Tholey mit. Diese Kunstwerke stehen im Mittelpunkt von speziellen Kunstführungen, die die Gemeinde Tholey organisiert. Diese finden statt an den Sonntagen, 13. und 27. März, sowie 10. April. Sie starten jeweils um 15.30 Uhr an der Tourist-Information in der Römerallee 5. Die Teilnahme an diesen Führungen kostet zehn Euro pro Person, eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich.