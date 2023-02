Abstimmung läuft : Restaurant aus St. Wendel im Rennen um Preis für das beliebteste Burger-Lokal in Westdeutschland

St. Wendel Bruder Jakob ist aus der St. Wendeler Innenstadt nicht mehr wegzudenken. Jetzt wurde das Burgerrestaurant für einen bundesweiten Preis nominiert - bei dem Fans abstimmen können.

Die Leser der Saarbrücker Zeitung hat Bruder Jakob bereits für sich gewonnen. Im letzten Sommer landete das Burger-Lokal in einer großen SZ-Umfrage unter den beliebtesten Restaurants im Saarland. Jetzt ist Bruder Jakob vom Genussmagazin Falstaff als beliebtestes Burger-Lokal in Westdeutschland nominiert. Es handelt sich um einen Publikumspreis, es kommt also wieder auf Leserinnen und Leser an.

Bruder Jakob als bestes Burgerlokal in Westdeutschland nominiert

Warum Bruder Jakob so beliebt ist

In dem modern gestalteten Restaurant Bruder Jakob werden regionale Produkte verarbeitet. Für Burger-Liebhaber ergibt sich eine große Auswahl unterschiedlicher Burger-Varianten. Aber auch Veganer und Vegetarier werden in der Speisekarte fündig. Neben Burgern serviert das Restaurant auch Bowls und Salate. Wer nach dem herzhaften Essen auch Lust auf etwas Süßes hat, hat unter anderem die Wahl zwischen Eis und Waffeln. Bei Bruder Jakob können Gäste zudem von Montag bis Sonntag von 9 bis 12 Uhr frühstücken. Das Restaurant liegt in der Schlossstraße 5 in St. Wendel und ist von Montag bis Sonntag in der Zeit von 9 bis 22 Uhr geöffnet