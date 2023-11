Kommunalpolitik Zeyer führt weiter CDU-Stadtverband St. Wendel

Bliesen · Bei seinem Delegiertentag in der Sport- und Kulturhalle Bliesen hat der CDU-Stadtverband St. Wendel am Samstagnachmittag seinen Vorstand für die kommenden beiden Jahre gewählt und für die Kommunalwahlen am 9.Juni 2024 die Kandidatenlisten für Stadtrat und Kreistag aufgestellt.

26.11.2023 , 11:37 Uhr

Alexander Zeyer Foto: Jennifer Fell

Von Jennifer Fell