Sitzung in Winterbach : Männerchor widmet sich Franz Schubert

Winterbach Der Männerchor Winterbach hatte zur Jahreshauptversammlung ins Vereinszentrum geladen.

Auch für das Jahr 2023 sind die Aufgaben gestellt; so wird am Samstag, 20. Mai, um 19 Uhr im Vereinszentrum ein Liederabend stattfinden, der schwerpunktmäßig dem vor 195 Jahren verstorbenen Franz Schubert gewidmet sein wird. Es werden aber auch Solovorträge zu hören sein, die Besucher dürfen einiges mitsingen. „Eine kleine Schubertiade“, nennt der Verein diesen Liederabend. So nannte man das seinerzeit, wenn der Komponist sich nach getaner Arbeit mit seinen Musikerfreunden im Wirtshaus traf.

Für den 26. August ist ein Kirchenkonzert geplant; neben Orgelwerken will der Chor die Missa dalmatica des Komponisten Franz von Suppé zu Gehör bringen. Auch das traditionelle Weihnachtskonzert soll wieder stattfinden und zwar am dritten Adventssonntag (17.Dezember). Am 26. März wird man den Seniorennachmittag mitgestalten, eine Sängerfahrt und ein Familienabend sind ebenso in Planung wie der Einsatz beim Supermoto in St. Wendel. Man sieht: der Chor lebt, heißt es in der Pressemitteilung weiter. „Und weil Sänger aus dem gesamten Kreis Interesse am Mitsingen in diesem Chor zeigten, sei denen gesagt, dass der Einstiegszeitpunkt im Moment sehr günstig ist, da jetzt die Proben fürs erste Konzert beginnen“, heißt es abschließend.