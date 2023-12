Seit 40 Jahren Restaurant „Parthenon“ ist ein kulinarischer Dauerbrenner – das Erfolgsrezept ist simpel

Ebenso beliebt: Die Spargelzeit. „Nur mit deutschem Spargel aus der Region“, sagt Kotsaridis. Von April bis Juni – „oft nehmen wir Pfingsten noch mit“ – gibt es den von einem festen Lieferanten vom Großmarkt Saarbrücken. Eine Saison gibt es auch für Erdbeeren oder Quitten. Diese meist in Dessertvariationen. Ab und an finden auch Aktionen statt: Mit griechischem Moussaka oder geschmortem Lamm. Und was ist der Renner? Da müssen sie wirklich überlegen. „Eigentlich alles“, sagt Jusufi. „Es geht eigentlich alles.“ Dann fällt dem Vater aber doch noch was ein: „Nichts wird so viel verlangt wie der gebackene Schafskäse mit Knoblauch.“ Und auch die eingelegten gegrillten Peperonis, mild im Geschmack, in Salzlake geliefert, kurz gegrillt und mit Essig, Knoblauch und Spezialsoße serviert, werden von den Gästen geschätzt. „Die gibt es nur hier“, ist sich Kotsaridis sicher.