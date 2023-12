Aktion im Restaurant „Zur Tränke“ in Bliesen Speisung der Bedürftigen am Heiligen Abend

Seit Juli führt Besart Surdari das Restaurant „Zur Tränke“ in Bliesen, von dessen Gastraum man durch eine große Glasscheibe einen Blick in die benachbarte Reithalle werfen kann. Das Essensangebot reicht von italienischen Gerichten wie Pasta und Pizza bis hin zu Schnitzel, Burger und Salat. Mit Ćevapčići und Pjeskavica sind auch Anklänge der Balkanküche erkennbar: „Meine Familie stammt aus dem Kosovo. Ich bin 1991, mit vier Jahren, nach Deutschland gekommen“, berichtet Surdari und ergänzt, dass gerade die gegrillten Hackfleischröllchen Ćevapčići sehr gefragt seien, aber auch deftige Hausmannskost stehe bei den Restaurantgästen hoch im Kurs. „Wir haben viele Stammgäste, bieten aber auch Lieferdienst an und häufig wird Essen abgeholt“, sagt der Geschäftsführer.