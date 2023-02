Handball : Handball-Pokal: Zwei Moskitos-Teams im „Final 4“

Marpingen Mit einem 35:17 (19:5)-Sieg beim Saarlandligisten HSV Merzig-Hilbringen haben sich die Oberliga-Handballerinnen der HSG Marpingen-Alsweiler am Donnerstag für das „Final 4“-Turnier um den Saarlandpokal an Ostermontag qualifiziert.

In der Oberliga geht es für den Tabellenführer an diesem Sonntag, 16 Uhr, gegen den Tabellen-13. HSV Sobernheim in der Marpinger Sporthalle weiter. „Das ist eine Pflichtaufgabe, aber auch dabei wollen wir den Zuschauern ein gutes Spiel zeigen“, sagt der Trainer, der die Erfolgsserie auf 17 Spiele ohne Punktverlust ausbauen will. Das Hinspiel hatten die Moskitos mit 36:23 gewonnen. Torhüterin Kim Bettinger fällt weiter krankheitsbedingt aus, dafür springt Adriana Heck ein.