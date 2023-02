Freizeittipps im Landkreis St. Wendel : Sportlich, kulinarisch und musikalisch

Kinder können sich bei einem Tischtennisturnier in Niederlinxweiler messen. Foto: dpa/Arno Burgi

Kochen, Wanderungen und Tischtennisturnier für Kinder – im Landkreis St. Wendel gibt es einiges zu erleben. Hier ein paar Tipps der SZ-Redaktion.

Kochkurs legt Fokus auf arabische Küche

Ein Workshop zur arabischen Küche unter dem Motto „Arabische Spezialitäten“ ist für Samstag, 4. Februar, geplant. Darauf weist ein Sprecher der St. Wendeler Wirtschaftsförderungsgesellschaft hin. Ali Skaine und sein Koch wollen den Teilnehmern die orientalische Küche näherbringen – und dazu gemeinsam die Lieblingsrezepte seiner Mutter zubereiten. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro, für die Lebensmittel sind ebenfalls 15 Euro fällig. Der Workshop findet von 10 bis 14 Uhr im Kultur- und Bildungsinstitut, Werschweilerstraße 14 in St. Wendel statt. Anmeldung: hier.

Konzert in der evangelischen Stadtkirche

Die Traumwelt der Liebe steht am Sonntag, 5. Februar, im Mittelpunkt eines Konzertes. Wie ein Sprecher mitteilt, beginnt dieses um 17 Uhr in der evangelischen Stadtkirche St. Wendel. Die Moderation übernimmt Gabi Kräuter, den Gesangspart Jürgen Wengel. Thomas Layes ist für die Begleitung am Klavier zuständig. Laut Ankündigung dürfen sich die Besucher auf Lieder von John Lennon, Frank Sinatra, Tom Jones, Eric Clapton, Elton John und weiteren Interpreten freuen. „Um die englischen Texte besser zu verstehen, gibt es zu jedem Song noch eine Übersetzung“, kündigt der Sprecher der Kirchengemeinde an. Der Eintritt sei für die Besucher im Übrigen kostenfrei.

Führung durch die Abteikirche Tholey

Die Tholeyer Benediktinerabtei ist das älteste Kloster Deutschlands. Nach Angaben eines Sprechers der Gemeinde ist die Abteikirche um das Jahr 1300 fertig gestellt worden. Sie wurde in den vergangenen Jahren umfangreich saniert und beherbergt mit den neuen Fenstern von Gerhard Richter sowie von Mahbuba Maqsoodi Kunst von Welt. Wer tiefere Einblicke in die Geschichte der Abtei gewinnen möchte, kann an einer Führung teilnehmen. Am Sonntag, 5. Februar, um 15 Uhr ist die nächste geplant. Ihr Schwerpunkt liegt auf den Fenstern der Abteikirche. Eine Anmeldung ist erforderlich: www.tholey.de/abteifuehrungen, Tel. (0 68 53) 5 08 66.

Tischtennis-Turnier für den Nachwuchs

Der TTV Niederlinxweiler richtet am Sonntag, 5. Februar, in der Breitwieshalle den Ortsentscheid der Tischtennis-Mini-Meisterschaften aus. Unterstützt wird er dabei von der Grundschule Oberlinxweiler und dem Cusanus-Gymnasium St. Wendel. Laut Mitteilung ist um 14 Uhr Spielbeginn. Teilnahmeberechtigt sind alle Kinder der Jahrgänge 2010 bis 2017 aus der Region, die nicht aktiv in einer Tischtennismannschaft spielen. Anmeldung bei der Jugendwartin des TTV Niederlinxweiler, Melanie Schulte: Tel. (01 57) 38 58 10 09, E-Mail mel-schulte@freenet.de, in den Sekretariaten der Schulen oder vor Ort in der Breitwieshalle bis eine halbe Stunde vor Turnierbeginn.

Wanderung zu Feuchtgebieten entlang der Oster

Den Unesco-Welttag der Feuchtgebiete am 2. Februar nimmt der Verein NatureLab St. Wendel zum Anlass für eine Wanderung. Wie eine Sprecherin berichtet, führt diese zu den Feuchtgebieten entlang der Oster. Die Teilnehmer treffen sich am Sonntag, 5. Februar, um 9.45 Uhr am Sägewerk Kugler in Niederkirchen. Die Tour startet um 10 Uhr. Mit von der Partie ist der Neunkircher Zoodirektor Norbert Fritsch. Im Bereich des Naturschutzgebietes Ostertal wird er Wissenswertes über die Tier- und Pflanzenwelt berichten. Die Tour wird etwa zwei Stunden dauern.