Revierübergreifende Jagd am Erbeskopf : Saar-Hunsrück-Steig wird teilweise gesperrt

Revierübergreifende Jagd am Erbeskopf

Thalfang Eine revierübergreifende Jagd mit dem Forstamt Idarwald ist am Dienstag, 20. Oktober, im Bereich des Erbeskopfes geplant.

Aus Sicherheitsgründen sei es erforderlich, die „Traumschleife Gipfelrauschen“ und Teile der zehnten Etappe des Saar-Hunsrück-Steigs von 9 bis 14 Uhr zu sperren. Das teilt eine Sprecherin des Nationalparkamtes mit. Als Ausweichstrecken für die Traumschleife am Erbeskopf werden an diesem Tag die Traumschleifen „Börfinker Ochsentour“, der „Trauntalhöhenweg“ und „Rund um den Zauberwald“ empfohlen. An den Parkplätzen würden Infos ausgehängt.