Coronavirus im Landkreis St. Wendel : Auch am Freitag 26 Neuinfektionen

Auch am Freitag 26 Neuinfektionen

St. Wendel 26 neue Corona-Fälle hat das Gesundheitsamt am Freitag gemeldet.

Diese verteilen sich auf die Kommunen St. Wendel (12), Marpingen (7), Tholey (3), Oberthal (1) und Nohfelden (1). Zwei weitere Neuinfektionen waren bis Redaktionsschluss noch keiner Gemeinde zugeordnet. Wie ein Sprecher aus dem Landratsamt mitteilt, ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf 155,16 Fälle pro 100 000 Einwohner gestiegen (Stand: 16. Oktober, 18 Uhr). Am Donnerstag lag der Wert bei 142,52. Seit Beginn der Pandemie sind in der Region 371 Infektionen mit dem Coronavirus bekannt geworden. Davon gelten 204 als genesen. Sechs Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Aktuell sind 161 Patienten nachweislich an Covid-19 erkrankt.