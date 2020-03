Notfallbetreuung, Fallzahlen und mehr : Aktuelle Entwicklungen zum Coronavirus im Überblick

St. Wendel Das Coronavirus legt keine Verschnaufspause ein. Die Zahlen der bestätigten Fälle steigen unentwegt. Jeden Tag verkünden Politiker neue Maßnahmen, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Auch im Landkreis St. Wendel hat sich am Montag wieder einiges getan.

Wenige Kinder in Notbetreuung „Die Situation ist entspannt, die Notbetreuung nicht überladen“, so fasst Landrat Udo Recktenwald (CDU) den ersten Tag zusammen, an dem Schulen und Kitas im Saarland geschlossen blieben. Die meisten Eltern hätten es geschafft, sich privat zu organisieren. An den weiterführenden Schulen im St. Wendeler Land seien lediglich fünf Kinder zur Notbetreuung erschienen: zwei in der Gemeinschaftsschule St. Wendel und jeweils eines am Wendalinum-Gymnasium, der Gemeinschaftsschule Freisen sowie der Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley. Insgesamt 55 Kinder haben die Notbetreuung in Kindertagesstätten in Anspruch genommen. Davon zwei in der Gemeinde Feisen, zwölf in der Gemeinde Marpingen, vier in der Gemeinde Nohfelden, fünf in der Gemeinde Nonnweiler, sieben in der Gemeinde Oberthal, sechs in der Gemeinde Tholey, 19 in der Kreisstadt; keines in der Gemeinde Namborn.