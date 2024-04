Asweiler/Eitzweiler Musikverein lädt zur Reise in die Scheune

„Unsere Reise durch 100 Jahre Musikverein Edelweiß Asweiler-Eitzweiler. Zu diesem Jubiläum veranstaltet der Verein am Samstag, 25. Mai, ein kleines Scheunenkonzert“, berichtet Frank Seibert, Vorsitzender des Musikvereins Edelweiß Asweiler-Eitzweiler. Und weiter: Der Musikverein Edelweiß Asweiler-Eitzweiler wurde am 24. Mai 1924 gegründet und feiert somit in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag. In all diesen Jahren stellte der Verein immer die volkstümliche Blasmusik in den Mittelpunkt seines musikalischen Wirkens.