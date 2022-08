Hauptversammlung in Braunshausen : Uwe Haubert bleibt an der Spitze

Gastgeber, Ehrengäste, Beförderte und Geehrte auf einen Blick Foto: Manfred Koch

Braunshausen Bei der Hauptversammlung des Löschbezirks Braunshausen ging es um das Amt des Löschbezirksführers.

Nach einer durch Corona bedingten Zwangspause von zwei Jahren hat jetzt die Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Löschbezirk Braunshausen, Gemeinde Nonnweiler, stattgefunden. Löschbezirksführer Uwe Haubert erstattete seinen Tätigkeitsbericht. 2020 und 21 mussten insgesamt 18 Einsätze abgearbeitet werden, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilt.

Besonders hervorzuheben ist hier der verheerende Dachstuhlbrand in der Ernst-Wagner-Straße an Weihnachten 2020. Trotz des zwangsläufig eingeschränkten Ausbildungs- und Übungsbetriebs konnten auch einige Gemeinschaftsübungen mit benachbarten Löschbezirken stattfinden, wie zum Beispiel im Werksgelände der Firma Diehl Defence in Mariahütte.

Die beiden Jugendfeuerwehrgruppen aus Braunshausen und Kastel üben seit einiger Zeit erfolgreich zusammen. Im Oktober 2021 wurde die erste Vorbereitungsgruppe innerhalb der Gemeinde gegründet, die von Saskia Maring aus Braunshausen und Marc Finkler aus Kastel geleitet wird. Atemschutzgerätewart Sebastian Gehrmann, der auch auf Gemeindeebene den Besuch der Atemschutzstrecke in Ottweiler betreut, berichtete, dass es dort aufgrund der Covid-19-Pandemie gleichfalls erhebliche Einschränkungen gab. Drei Aktive arbeiten in der Atemschutzwerkstatt in Nonnweiler mit. Die Zusammenarbeit hier sei sehr gut, so Gehrmann.

Ortsvorsteher Heinz-Peter Koop überreicht Bernadette Sersch einen Blumenstrauß. Foto: Manfred Koch

Das gesamte Equipment befindet sich in gutem Zustand, so Gerätewart David Sersch. Nach den Tätigkeits- und Kassenberichten wurde Bernadette Sersch für weitere drei Jahre in ihrer Funktion als Kassenführerin bestätigt. Der bisherige Schriftführer Martin Kirsch stellte sich nicht zur Wiederwahl. Seine Nachfolgerin ist Lisa Groß. Niklas Werner folgt auf Bernadette Sersch, Beigeordneter Günther Barth übernahm den Vorsitz der Versammlung; denn die Neuwahl des Löschbezirksführers und seines Stellvertreters stand auf der Tagesordnung.

Einziger Bewerber für die Funktion des Löschbezirksführers: der bisherige Amtsinhaber Oberbrandmeister Uwe Haubert. Er wurde mit 19 von 20 abgegebenen Stimmen für sechs Jahre wiedergewählt. Er erklärte, seine Wiederwahl anzunehmen, heißt es in dem Bericht weiter. Seine bisherige Stellvertreterin, Brandmeisterin Bernadette Sersch, hatte sich nach 14-jähriger Amtszeit entschlossen, nicht mehr zu kandidieren. Einziger Bewerber für ihre Nachfolge: Oberfeuerwehrmann Niklas Werner. Er wurde mit 17 Stimmen in das Amt des stellvertretenden Löschbezirksführers gewählt und erklärte gleichfalls, die Wahl anzunehmen. Beigeordneter Barth dankte dem bisherigen Führungsduo für die geleistete Arbeit und wünschte dem wiedergewählten Löschbezirksführer und seinem neuen Stellvertreter eine glückliche Hand.

Ortsvorsteher Heinz-Peter Koop überreichte Bernadette Sersch einen Blumenstrauß. Sichtlich gerührt bedankte sie sich für die gute Zusammenarbeit. Bernadette, so Ortsvorsteher Koop, habe immer ihre Umsicht und Weitsicht unter Beweis gestellt, sei es bei der Brandschutzerziehung in der Kindertagesstätte oder bei der Organisation von Veranstaltungen. Auch an Einsätzen während der Flutkatastrophe im Ahrtal vor einem Jahr war sie maßgeblich beteiligt.

Für acht Feuerwehrangehörige hatte Beigeordneter Günther Barth Beförderungsurkunden mitgebracht. Gemeinsam mit Gemeindewehrführer Alexander Kuhn ernannte er Feuerwehrfrau Lisa Groß zur Oberfeuerwehrfrau, Feuerwehrmann Sascha Maring zum Oberfeuerwehrmann, Oberfeuerwehrfrau Saskia Maring zur Hauptfeuerwehrfrau, David Sersch und Alexander Stüber vom Oberfeuerwehrmann zum Hauptfeuerwehrmann, Löschmeisterin Maximiliane Gehrmann zur Oberlöschmeisterin, Oberlöschmeister Björn von der Thüsen zum Hauptlöschmeister und den stellvertretenden Gemeindewehrführer Thorsten Maring vom Oberlöschmeister zum Brandmeister.