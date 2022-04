Neue Führung im Dillinger Löschbezirk Innenstadt : Andreas Dietrich neu ins Amt gewählt

Dillingen Der frühere Stellvertreter löst Michael Kilz in Dillingen im Löschbezirk Innenstadt ab.

Andreas Dietrich, der bereits als Stellvertreter die Einheit anführte, löste Michael Kilz in seiner Funktion als Löschbezirksführer ab, wie die Stadt mitteilt. Zum stellvertretenden Löschbezirksführer wurde Brandmeister Martin Lallemand ernannt.

Bei der Überreichung der Ernennungsurkunden konnte der Bürgermeister sich mit der neuen Führung und dem Wehrführer Raimund Grandmontage auch über die aktuelle Lage der Dillinger Feuerwehr austauschen. Wie der Wehrführer berichtete, seien trotz Corona die Zahlen an aktiven Mitgliedern gleich geblieben. 194 Einsätze stehen im Jahresbericht 2021, auch das hat sich im Vergleich zu den Vorjahren kaum verändert.

Die Pandemie hatte jedoch die vorbildliche Nachwuchsarbeit der Dillinger Feuerwehr ausgebremst. Die Gruppenstunden konnten nicht mehr wie gewohnt stattfinden, die Ausbildung der Heranwachsenden stockte, die Brandschutzerziehung an den Dillinger Schulen und in den Kindertagesstätten fiel in Gänze aus. „Wir hoffen, jetzt durch die Lockerungen die Jugendfeuerwehr wieder neu aufbauen zu können“, erklärte der neue Löschbezirksführer zu einer der wichtigsten Aufgaben der Wehr.