Natur-Projekt : Was klein beginnt . . . wird richtig groß

In der Kita Arche Noah in Primstal waren die Kinder Feuer und Flamme für das Insektenhotel-Projekt. Foto: Marc Pesch

Primstal An der katholischen Kita Arche Noah in Primstal wurde jüngst ein Insektenprojekt gestartet, bei dem die Kleinen Insektenhotels in Eigenregie entwarfen.

Das teilt ein Kita-Sprecher mit. Besonderes Interesse zeigten die Kinder für Tiere bei Spaziergängen, auf dem Spielplatz, selbst in der Kita fanden wir verschiedene Kleinsttiere. Mit den Lupen und Lupendosen wurden verschiedene Arten von Käfern, Spinnen, Ameisen, Ohrwürmern beobachtet und untersucht. In Naturführern wurden die Arten bestimmt, die Lebensweisen besprochen und es wurde allen klar, dass wir die Tiere, vor allen Dingen die Insekten, schützen müssen. So entstand die Idee, ein Insektenhotel zu bauen. „Wir sammelten kleine Holzkisten, Tannenzapfen, Bambusstiele, Tontöpfe und vieles mehr. Daraus fertigten wir einzelne kleinere Hotelzimmer an“, teilt der Sprecher weiter mit. Es wurde gesägt, geschnitten, Bambusstöckchen zusammengeklebt. Besonderen Spaß bereitete es den Kindern, die Löcher in Baumscheiben zu bohren und zu feilen. In einem Gespräch mit Ortsvorsteher Rainer Peter bot dieser an, ein richtig großes Haus zu organisieren. Wenig später bekamen die Kinder ein tolles Haus aus wetterfestem Douglasienholz.

Sie suchten einen passenden Stellplatz aus, und der Hausmeister bereitete das Fundament aus Blumenpflanzsteinen vor. Dann war es endlich soweit: Die Kinder stellten das Haus auf und befüllten es mit den vorbereiteten Materialien. Anschließend pflanzten die Kinder noch Blumen ein, die die Bienen und Wespen anlocken sollen. Auf dem Dach pflanzten sie in einer Edelstahlwanne, die ein ein Elternteil anfertigte und spendete, noch Dachwurz und weitere Steingartengewächse als Unterschlupf für Kleinsttiere ein. Riesig war die Begeisterung als die Kinder den ersten Käfer am Insektenhotel entdeckten.

Als weitere Spende erhielten die Hotelbesitzer noch ein Igelhaus, das dann noch seitlich neben das Insektenhotel aufgestellt wurde. Eine alte Palette wurde noch schön gestaltet und dazu aufgestellt.