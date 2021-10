Blaulicht : Wer vermisst ein Fahrrad

Primstal Ein Anwohner hat am Sonntag in Nähe des Marktplatzes in Primstal ein herrenloses Fahrrad gefunden.

Eine bislang unbekannte Person hat es zuvor über die Mauer auf dessen Grundstück geworfen, teilt ein Sprecher der Polizei Nordsaarland mit. Es handelt sich bei dem hochwertigen Herrenmountainbike vermutlich um Diebesgut. Die Recherche zu einem möglichen Eigentümer der bekannten Rahmennummer des Fahrrads verlief negativ.