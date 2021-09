Fahndungserfolg : Zwei Fahrräder in Wadern geklaut: Polizei klärt Diebstähle auf

Wadern Zwei Diebstähle von Fahrrädern hat eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Nordsaarland in Wadern am Wochenende aufgeklärt. Das meldet die Polizei. Und erklärt, wie es dazu kam.

Während einer Streifenfahrt kontrollierten die Beamten am Samstag um 11 Uhr in der Stadt einen derzeit wohnsitzlosen Mann und eine in einem Waderner Stadtteil wohnende Frau. Beide hielten sich mit ihren Fahrrädern zwischen zwei Geschäften in der Innenstadt auf. Zunächst fanden die Beamten bei dem Mann Amphetamine und bei der Frau Amphetamine und Cannabis. Der Zustand der Fahrräder machte die Beamten stutzig, weil der Lack der Räder überlackiert war. Schließlich stellten die Beamten beide Fahrräder sicher, weil der Verdacht bestand, dass sie gestohlen waren. Durch Recherchen konnten die Beamten am Sonntag ermitteln, dass das bei der Frau sichergestellte Fahrrad in der Nacht zum Sonntag, 15. August, in Lockweiler aus einem Carport gestohlen wurde. Damals zerstörte der Dieb das Fahrradschloss, um danach mit dem Rad zu verschwinden.