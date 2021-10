Verfolgungsjagd : Verfolgungsjagd mit der Polizei

Foto: dpa/Fabian Strauch

Sötern Zu einer Verfolgungsjag mit der Polizei-Inspektion Nordsaarland ist es am Samstagmorgen in Otzenhausen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollten Beamte gegen 08.20 Uhr auf einem Tankstellengelände in Otzenhausen den Fahrer eines grünen Mazda mit St. Wendeler Kennzeichen kontrollieren.

Der Fahrer flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit. Am Ortseingang von Sötern brachen die Polizeibeamten die Verfolgungsfahrt ab, um Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer zu verhindern, heißt es weiter. Der geflüchtete Fahrer im geschätzten Alter zwischen 30 und 40 Jahren trug eine grau/beige Basecap, einen roten Pullover und darüber ein schwarzes Adidas Trikot. Er trug eine dunkle Adidas Jogginghose und weißen Turnschuhe. Die dunkelblonden bis braunen Haare waren kurz und erschienen etwas gelockt. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den noch unbekannten Mann wegen verschiedener Verkehrsstraftaten.