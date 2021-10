Mutmaßliche Brandstiftung : Flächenbrand am Bostalsee

Bosen Zu einem Flächenbrand ist es am vergangenen Freitag gegen 19 Uhr im Bosener Ortsteil Eckelhausen gekommen. Wie die Polizei-Inspektion Nordsaarland mitteilt, brannte es in der Verlängerung der Straße Im Mauergarten am Bostalsee.

Nur durch Zufall wurde das Feuer durch Passanten frühzeitig erkannt, konnte größtenteils gelöscht und somit weiterer Schaden verhindert werden. Aufgrund polizeilicher Ermittlungen ist von Brandstiftung durch bislang unbekannte Täter auszugehen. Es konnten in unmittelbarer Nähe zum Brandort eine rote Sportweste mit dem Aufdruck Bostalsee Jugend sowie zwei Mountainbikes gefunden werden. Bei den Mountainbikes handelt es sich zum einen um ein schwarz-blaues Fahrrad der Marke Rockrider, zum anderen um ein grün-weißes Fahrrad der Marke Pininfarina.