Zuegen gesucht : Radfahrer flüchtet nach Pkw-Unfall

Losheim Nachdem ein Radfahrer in Losheim mit einem Pkw zusammengestoßen war, entfernte er sich von der Unfallstelle. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein Fahrradfahrer ist am Montag mit einem silbernen VW Golf-Kombi auf dem großen Parkplatz in der Haagstraße in Losheim kollidiert. Bei dem Radfahrer handelt es sich vermutlich um ein 13 oder 14-jährigen Jugendlichen, der nach dem Unfall flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat und den Jugendlichen gesehen haben. Als Personenbeschreibung wird genannt, dass der Jugendliche, schlanker Figur, einen hellgrauen Kapuzenpullover trug, sowie dunkle Haare und eine Zahnspange hat. Zudem gibt die Polizei an, dass das Fahrrad vermutlich am Lenker und am Vorderreifen beschädigt sein müsste.