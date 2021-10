Polizei sucht Hinweise : Einbrecher lässt sein Fahrrad am Tatort in Weiskirchen zurück

Einbrecher lässt sein Fahrrad am Tatort in Weiskirchen zurück

Die Polizei sucht nach Hinweise auf einen Einbrecher, der möglicherweise auch ein Fahrraddieb ist.

Ein Unbekannter ist am Dienstag in Weiskirchen in ein Gebäude eingebrochen und hat dabei vermutlich ein Fahrrad zurückgelassen. Wie die Polizeiinspektion Nordsaarland mitteilt, fanden Beamte das Fahrrad vor, als sie den Tatort – ein leerstehendes und stark sanierungsbedürftiges Anwesen in der Losheimer Straße – aufsuchten. Das Fahrrad festgestellt, welches laut Polizei vermutlich am Tatort durch den Täter zurückgelassen, war bereits mit Diebesgut beladen. Da der Unbekannte wohl bei der Tat gestört wurde, flüchtete er ohne sein Fahrrad.