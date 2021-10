Ereignisreiche Personenkontrolle : Polizei kontrolliert Mann in Wadern - und klärt damit gleich drei Diebstähle auf

Wadern-Dagstuhl Eine einfache Personenkontrolle der Polizei in der Nacht zum vergangenen Sonntag hat Ergebnisse in gleich drei Diebstahlsdelikten zutage gefördert. Gleichzeitig machte sich der kontrollierte Mann auch noch einem weiteren Delikt schuldig.

Das Fahrrad, das der 36-Jährige vor sich hergeschoben hatte, war außerdem am 7. September dieses Jahres in Losheim am See gestohlen worden. Weiterführende Ermittlungen der Beamten ergaben außerdem den dringenden Verdacht, dass der Mann auch ein am 13. Juli gestohlenes Fahrrad an der Hochwaldhalle in Weiskirchen entwendet hatte.