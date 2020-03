Nächste Konsequenz der Pandemie : Ferienpark am Bostalsee schließt wegen Corona

Ferienpark am Bostalsee schließt wegen Corona

Wie auf der Webseite von Center-Parcs zu lesen ist, sind ab Montag, 16. März, alle Ferienanlagen in Deutschland geschlossen.

Dazu gehört auch die Anlage am Bostalsee mit 500 Ferienhäusern. Das Unternehmen reagiere damit auf die Vorschriften der deutschen Regierungsinstitutionen und Gesundheitsbehörden.

Alle Gäste werden gebeten, den Park vor Mittag, 12 Uhr, zu verlassen. „Die Maßnahmen gelten bis einschließlich 2. April 2020“, ist auf der Homepage zu lesen. Die Urlauber müssen ihren Aufenthalt abbrechen. Diejenigen, die einen Aufenthalt in den kommenden Tagen gebucht haben, dürfen nicht mehr anreisen.

Neben den Center-Parcs in Deutschland werden laut des Unternehmens ab morgen auch die Anlagen in den Niederlanden geschlossen. Die Parks in Frankreich und Belgien mussten die Gäste bereits verlassen.