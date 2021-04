Fußball : TuS Hirstein: Ein Trainer bleibt, einer geht

Hirstein Fußball-Kreisligist TuS Hirstein treibt seine Personalplanungen für die kommende Runde voran. Gesucht wird noch ein weiterer Trainer. Denn während Matthias Becker aus dem bisherigen Spielertrainer-Duo bleibt, hört Matthias Gerhart auf.

Beim TuS Hirstein aus der Fußball-Kreisliga A Nahe stehen in den kommenden Tagen und Wochen noch einige Gespräche an. Der Grund: Bei den Rot-Weißen ist die Trainerfrage für die kommende Spielzeit noch nicht endgültig geklärt. In der vor wenigen Tagen wegen der Corona-Pandemie abgebrochen Spielzeit wurde das Team von Matthias Becker und Matthias Gerhart als Spielertrainer-Duo angeführt. „Matthias Becker wird weitermachen, in welcher Rolle ist allerdings noch nicht ganz klar. Matthias Gerhart hört dagegen aus familiären Gründen auf“, berichtet Steven Schmid, der beim TuS für den Spielbetrieb zuständig ist.