Fußball-Bezirksliga : Jung führt weiter das junge Team an

Baltersweiler Fußball-Bezirksligist SV Baltersweiler wird auch kommende Saison vom bisherigen Spielertrainer-Duo trainiert.

Dass Baltersweiler keinen einzigen dieser Zähler daheim holte, lag daran, dass das Team bis zum Saisonabbruch ausnahmslos auswärts antrat. „Wir hatten einen größeren Wasserschaden in den Umkleidekabinen. Deshalb hatten wir noch kein Heimspiel“, berichtet der Vorsitzende Christian Glöckner. Der Schaden ist mittlerweile behoben – und so kann der SV kommende Saison auch wieder auf dem eigenen Kunstrasenplatz antreten.

Wenn die neue Runde startet, werden beim SV altbekannte Gesichter in der sportlichen Verantwortung stehen. Spielertrainer Daniel Jung hat seinen Vertrag bei den Schwarz-Weißen ebenso verlängert wie Co-Spielertrainer André Mittermüller. „Wir stehen tabellarisch gut da. Auch das Engagement der Spieler und der Trainer passt“, freut sich Glöckner. Der Verein will auch in Zukunft auf junge, einheimische Spieler setzen, die von erfahrenen Akteuren geführt werden. „Wir hatten schon diese Saison ein paar Jungs, die aus der A-Jugend den Sprung in die erste Mannschaft geschafft haben“, berichtet der Vorsitzende.