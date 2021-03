Erlös aus Aktion der Allerburg-Apotheke in Eisweiler gespendet : 1500 Euro für „Kleine Hände“

Eisweiler Aktion „Schützen und unterstützen“ berachte 1035 Euro, den Restbetrag von 465 Euro packte Katharina Scheffler selbst drauf.

Katharina Scheffler, Inhaberin der Allerburg-Apotheke in Namborn-Eisweiler, hat jetzt 1500 Euro an Birgit Litz, Vorsitzende des Fördervereins Kleine Hände, übergeben. Zusammen setzt sich die Summe zum einen aus dem Erlös der Aktion „Schützen und unterstützen“, die 1035 Euro erbrachte, und dem Betrag von 465 Euro, den Scheffler persönlich draufpackte. Ihr liege die Unterstützung von Eltern in Notlagen – und vor allem von Kindern in diesen Familien – am Herzen, begründete die Apothekerin ihr Engagement.