Einsatz in Baltersweiler : Fahrzeug und Garage sind komplett ausgebrannt

Baltersweiler Die Flammen bedrohten am Samstagnachmittag auch ein angrenzendes Wohnhaus. Dieses konnte die Feuerwehr vor Schaden bewahren.

Aufsteigender Rauch, der bereits weithin sichtbar war, hat den Einsatzkräften am Samstagnachmittag den Weg gewiesen. Wie Kreisbrandinspekteur Dirk Schäfer berichtet, gab die Leitstelle auf dem Saarbrücker Winterberg gegen 15.30 Uhr Alarm. Zuvor war ein Notruf über ein brennendes Fahrzeug in Baltersweiler eingegangen. In der Folge, so schildert Schäfer, seien weitere Anrufe aufgelaufen, die die Lage vor Ort präzisierten. Demnach habe sich das Feuer bereits auf eine Garage ausgeweitet und bedrohe das unmittelbar angrenzende Wohnhaus. Noch während der Anfahrt seien weitere Kräfte zur Einsatzstelle nachalarmiert worden.