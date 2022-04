Handball : In zwei Minuten alles verspielt

Marpingen Über lange Strecken führten die Drittliga-Handballerinnen der HSG Marpingen-Alsweiler im letzten Spiel der regulären Saison. Doch am Ende gab es die siebte Niederlage in Folge. Das macht die Ausgangslage für die Abstiegsrunde nicht besser.

18:17 führen die Moskitos vor 220 Zuschauern im Drittliga-Heimspiel gegen den TV Möglingen in Spielminute 46, als Linksaußen Kim Lopez eine zweiminütige Zeitstrafe kassiert. Die Gäste gleichen in Überzahl zum 18:18 aus. Dann verlieren die Handballerinnen der HSG Marpingen-Alsweiler noch zweimal den Ball und geraten in Unterzahl mit 18:20 in Rückstand. „Das war dann auch die spielentscheidende Situation“, gesteht Moskitos-Trainer Jürgen Hartz. Am Ende unterliegt seine Mannschaft beim abschließenden Saisonauftritt der regulären Spielrunde mit 23:25 (11:10). „Über gut 40 Minuten war unsere Leistung in Ordnung“, resümiert Hartz. Doch dies war erneut zu wenig – und so setzte es die siebte Niederlage in Serie für die Moskitos.