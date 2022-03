Fußball-Verbandsliga : Kein Recktenwald, aber dennoch drei Punkte

Marpingen/Urexweiler Die personell arg gebeutelte SG Marpingen-Urexweiler gewinnt ihr erstes Spiel nach der Winterpause in Thalexweiler.

Welch ungewohnter Anblick beim Blick auf den Spielberichtsbogen: In der Startaufstellung der Verbandsliga-Fußballer der SG Marpingen-Urexweiler tauchte am Samstag der Name Recktenwald nicht auf. Der Grund: Die Torfabrik Björn Recktenwald ist nach einer Operation am Sprunggelenk außer Betrieb, sein Bruder Sören und Cousin Maximilian sind nach Verletzungen noch nicht hundertprozentig einsatzfähig. Sie saßen auf der Ersatzbank. Wegen der Personalmisere hatte Trainer Faruk Kremic den A-Jugendlichen Jonas Rech erstmals in die Startelf befördert – wo der 17-Jährige überzeugte.