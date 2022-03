Gemeinschaftsschule Marpingen : Friedenstauben gen Himmel gestreckt

Schüler und Lehrer demonstrieren für den Frieden. Foto: Jonas Norden

Marpingen Die Schulgemeinschaft der Gemeinschaftsschule Marpingen ruft zum Frieden in der Ukraine und weltweit auf.

Der Krieg in der Ukraine macht auch die Marpinger Schulgemeinschaft betroffen. Auf Initiative der Schülervertretung (SV) versammelten sich die Schüler aller Klassenstufen und jeden Alters auf dem Schulhof, um für Frieden in der Ukraine und der ganzen Welt zu demonstrieren. Ergänzt wird die Aktion durch verschiedene Spenden- und Sammelaktionen in den einzelnen Klassen, teilt ein Sprecher der Schule mit.

„Wir möchten mit der Aktion ein Zeichen setzen“, erklären Finn und Justus von der SV. Krieg sei kein Mittel, um politische Ziele zu erreichen, ergänzen sie. Ihre Aktion soll die Solidarität mit allen Menschen darstellen, die unter Kriegen und Unterdrückung leiden, ganz besonders in der Ukraine.

Aus alten Atlanten wurden hunderte Friedenstauben geschnitten, die die Schüler und Lehrer dann als Symbol der Hoffnung nach oben, zum Himmel hielten. Mit einer Kameradrohne wurde die eindrucksvolle Aktion von den Schülern selbst festgehalten. Es gehe, so Vera Heintz, Mitglied der Schulleitung der Gemeinschaftsschule, nicht nur darum, dieses Bild als Zeichen der Anteilnahme zu veröffentlichen, sondern auch um die Sensibilisierung für das Thema. „Wir müssen das Zusammenleben in einer so vielfältigen Gemeinschaft wie in einer Schule immer wieder einüben. Unterschiedliche Meinungen und Konflikte sind ja eine grundsätzliche Erfahrung. Um diese nicht eskalieren zu lassen und konstruktiv anzugehen, brauchen wir Verständnis und Offenheit füreinander.“

Hanna und Susan aus der 11b engagieren sich gegen den Krieg und bei der Hilfe für die Ukraine. Foto: Markus Mörsdorf/Schule

Für Vera Heintz ist es eine Herzensangelegenheit, sich für diese Werte in der aktuellen Situation, aber auch grundsätzlich im Schulalltag einzusetzen. Es solle das Bewusstsein gestärkt und gefördert werden, dass es sich lohnt, gemeinsam dafür zu demonstrieren. Frieden müsse immer wieder in den Mittelpunkt gestellt und erarbeitet werden. Er sei, wie sich gerade in der Ukraine zeige, nicht selbstverständlich. Daher dürfe es auch nicht nur bei diesem doppelten Symbol der Friedenstaube und der solidarischen Gemeinschaft bleiben. „Wir müssen vielmehr im Alltag Konflikte und unterschiedliche Position ernst nehmen und immer wieder Toleranz und Selbstreflexion einzuüben“, erklärt Vera Heintz. „Und natürlich darauf bestehen, dass Gewalt ein Tabu bricht, dass das Recht des Stärkeren keine Grundlage für das Zusammenleben ist und sein darf.“