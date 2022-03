Jugend trainiert für Olympia : Jugend trainiert: Marpingen ist eine Klasse für sich

Die stolze Siegermannschaft von der Gemeinschaftsschule Marpingen an der Landessportschule in Saarbrücken. Foto: Kathrin Rauber/Schule Foto: Mörsdorf/Schule

Marpingen/St Wendel Großer Erfolg für die Handballerinnen der Gemeinschaftsschule Marpingen. Beim Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ gewann die Mannschaft zum wiederholten Male das Landesfinale der Wettkampfgruppe II (Jahrgänge 2005 bis 2008) – und darf sich nun auf das Bundesfinale in Berlin im Mai freuen.

Im Endturnier der vier besten Schulmannschaften des Saarlandes trafen die Marpingerinnen an der Saarbrücker Sportschule auf das Gymnasium Wendalinum St. Wendel, das Peter-Wust-Gymnasium Merzig und das Lebacher Geschwister-Scholl-Gymnasium. Und dabei war die Mannschaft mit Lisanne Günther, Lena Müller, Katharina Zangerle, Sarah Rech, Chiara Molz, Lina Will, Celina Schneider, Leah Sträßer sowie Vanessa Ebersold – Emilia Volz fiel kurzfristig aus – nicht zu stoppen. Alle Gegner wurden geschlagen – und das deutlich. Dem 12:8 gegen das Peter-Wust-Gymnasium folgte das 15:5 gegen das Wendalinum – und das Geschwister-Scholl-Gymnasium wurde sogar mit 20:2 vom Feld gefegt.

Sportlehrerin Kathrin Rauber war von der Spielfreude und Schlagkraft ihrer Mannschaft begeistert. „Dahinter steht das Können der jungen Spielerinnen, das sie auch im heimischen Verein zu großen Leistungen führt“, sagte sie. Alle Mädchen spielen in der C- oder B-Jugend der JSG Marpingen/Alsweiler. Zudem kommt auch der konsequenten Förderung im schulischen Sportunterricht eine wichtige Rolle zu. Um Talente frühzeitig und gezielt zu fördern, bietet die Gemeinschaftsschule Marpingen zahlreiche Förderkurse, AGs und Aktivitäten an – mit dem erneuten Erfolg sieht sich die Schule mit ihrem Konzept bestätigt. Der sportliche Wettkampf mit seinen Erfolgen und Niederlagen und der zeitintensiven Vorbereitung sei ein wichtiger, persönlichkeitsbildender Aspekt der Schule, betont Steffen Schermer, kommissarischer Leiter der Gemeinschaftsschule Marpingen.

In Saarbrücken wurde jedenfalls ordentlich gefeiert, nachdem der Pokal vom Lisanne Günther in Empfang genommen werden konnte. „Natürlich spornt der Sieg an, in Berlin unser Bestes zu geben und ganz weit vorne mit dabei zu sein“, erklären Lisanne Günther und Katharina Zangerle aus der Klasse 11b.