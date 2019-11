Blaulicht : Unbekannter dringt ins Jugendcafé Marpingen ein

Foto: dpa/Friso Gentsch

Marpingen In das Jugendcafé in Marpingen ist in der Nacht auf Freitag eingebrochen worden. Nach Angaben der Polizei, verschaffte sich der unbekannte Täter Zugang zu den Räumlichkeiten, indem er die Eingangstür mit roher Gewalt aufriss und stark beschädigte.

Er nahm eine Geldkassette mit.