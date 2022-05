Kolumne Apropos : Es ist nicht selbstverständlich, dass die Presse frei arbeiten kann

Meinung Heute ist internationaler Tag der Pressefreiheit. Heute soll ein wertvolles Gut geehrt werden, das allzu oft als selbstverständlich hingenommen wird. Ein guter Tag zum Erinnern.

Hin und wieder greifen wir in Zeitungsartikeln bestimmte Aktions- oder Gedenktage auf. Viele haben einen ernsten Hintergrund, wollen auf wichtige Themen aufmerksam machen. Es gibt aber auch solche, die eher zum Schmunzeln anregen, wie der Tag der verlorenen Socke oder der Kissenschlacht-Tag. Am 3. Mai ist im Kalender das Stichwort „Tag der Pressefreiheit“ vermerkt. Tatsächlich zögere ich. Sollte ich als Journalistin diesen zum Thema machen? Müssten das nicht andere? Aber wer?

Kürzlich habe ich mich mit einem Vortrag über die Zeit des Fürstentums Lichtenberg beschäftigt. Das Gebiet bestand aus den Kantonen Baumholder, Grumbach und St. Wendel, die 1816 Ernst I. von Sachsen-Coburg und Gotha zugeschrieben wurden. Dieser erhob die Region 1819 zum Fürstentum. In diesem Zusammenhang ging es auch um einen Brief, den der St. Wendeler Oberbürgermeister Carl Cetto 1817 an den neuen Landesherrn schrieb. Darin bezeichnete er die Presse als „Schutzengel der Wahrheit.“

Wie schön das klingt. Vor allem, nachdem das Wort „Lügenpresse“ zuletzt wieder salonfähig geworden ist. Dabei erleben wir doch gerade durch den Krieg in der Ukraine zum einen, was unabhängiger Journalismus bedeutet. Und zum anderen, dass es in unserer ach so modernen Welt bei weitem nicht selbstverständlich ist, dass die Presse frei arbeiten kann.