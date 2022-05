Wetterbericht : Sonne und Wolken im Wechsel – so präsentiert sich das Wetter im Saarland

Sonne und Wolken im Wechsel – so präsentiert sich das Wetter im Saarland

Sonne und Wolken im Wechsel: So wird das Wetter im Saarland. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Saarbrücken Die Temperaturen sind alles andere als fröstelnd. Und die Sonne lässt sich auch blicken. Doch die Meteorologen melden, dass es auch ungemütlich werden kann.

Das Saarland startet trocken und mit Sonne zwischen den Wolken in den Tag. Es soll zuerst einmal am Dienstag, 3. Mai, trocken bleiben. Und auch die Temperaturen klettern rasch auf bis zu 22 Grad. Nur in höheren Lagen bleibt es mit 16 Grad frischer.