Niedrige Temperaturen, kalter Wind und Graupelschauer: Ende April lässt der Frühling auf sich warten. Droht etwa ein Kälteschock bis in den Mai? Vermutlich nicht, denn in der Hexennacht am Dienstag, 30. April, werden ab 19 Uhr in Güdesweiler mit einem Maifeuer die Winterhexen verjagt.