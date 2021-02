Pandemie : Im Landkreis St. Wendel werden Masken an Bedürftige verteilt

St. Wendel Bezieher von Sozialleistungen bekommen Post vom Landratsamt mit je 20 Masken.

Mehr als 4600 Briefe werden nun verschickt. Rund 11 000 Masken gehen an Wohlfahrtsverbände und Einrichtungen im Landkreis, zudem 38 000 in die Rathäuser in der Region. „Ein großes Lob an alle Beteiligten, insbesondere an die Mitarbeiter meiner Verwaltung – denn was vielleicht einfach klingt, ist in der Umsetzung nicht immer einfach, sondern mitunter mühevolle Kleinarbeit“, lobt Landrat Udo Recktenwald (CDU) sein Team.