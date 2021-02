Auch in schwieriger Zeit : Beratung für Familien im Corona-Alltag

St. Wendel Beratungszentren im Landkreis St. Wendel bieten gerade auch im Lockdown ihre Unterstützung an. Sie sind telefonisch erreichbar.

„Die vielen Wochen zusammen zu Hause zu verbringen, kann für alle Beteiligten ziemlich anstrengend werden“, weiß eine Sprecherin der Familienberatungszentren im Landkreis St. Wendel. Konflikte und Streitigkeiten entstehen in dieser Ausnahmesituationen möglicherweise häufiger. Falls diese nicht mehr eingrenzbar werden, empfehle es sich, fachlichen Rat und Hilfe einzuholen. „Wir bieten eine unbürokratische und kostenfreie Beratung ohne lange Wartezeiten an und können somit zu Entlastung in dieser schwierigen Zeit beitragen.“ Die Inhalte des Beratungsgesprächs würden vertraulich behandelt. Bei Bedarf vermitteln die Mitarbeiter auch an andere Fachstellen.