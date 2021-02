Volleyball : Bennoit hat beim TV Bliesen schon viel gelernt

Bliesen Volleyball-Zweitligist empfängt an diesem Samstag Dresden. „Aushilfs-Zuspieler“ war zuvor nur in der Oberliga aktiv.

Der erste längere Einsatz in der 2. Bundesliga war für Arndt Bennoit von den Volleyballern des TV Bliesen gleich eine echte Herausforderung: Bei der 0:3-Niederlage des TV am vergangenen Samstag wechselte sich der 28-Jährige mit Lukas Scholtes in der Rolle des Zuspielers ab. Im zweiten Satz, als Bliesen beim 24:26 nur um Haaresbreite einen Satzgewinn verpasste, stand überwiegend Bennoit auf dem Feld, weil Scholtes Probleme mit dem Hüftbeuger hatte.

„Arndt hat das super gemacht“, gab es nach der Partie ein Lob von Trainer Burkhard Disch für seinen „Aushilfs-Zuspieler.“ Denn eigentlich war Bennoit vor der Runde für eine andere Position vom Oberligisten TV Walpershofen verpflichtet worden: Der Physiotherapeut, der aus Heidstock stammt und mittlerweile mit Teamkollege Tim Konrad in Saarbrücken in einer Volleyball-WG lebt, war von Bliesen eigentlich als Diagonalspieler verpflichtet worden.

Für Bennoit war die neue Rolle aber kein Problem. „Ich stelle mich in den Dienst der Mannschaft und bin sogar als Zuspieler ausgebildet worden“, verrät der 1,95 Meter große Sportler und ergänzt lachend: „Aber dann bin ich irgendwann so groß geworden, dass ich doch übers Netz schlagen konnte – und dann habe ich die Position gewechselt.“

Vor der Partie in Freiburg hatte sich Bennoit in dieser Runde zumeist mit kürzeren Einsätzen begnügen müssen. Dass dies so kommen würde, war dem 28-Jährigen bei seiner Rückkehr nach Bliesen (Bennoit spielte schon einmal eine Saison in der zweiten Mannschaft in der Oberliga) durchaus bewusst: „Dass es drei Klassen höher für mich nicht einfach wird, da muss man nicht viel Ahnung von Volleyball haben, um das zu wissen. Ich habe bislang in meiner gesamten Karriere immer nur Oberliga gespielt.“