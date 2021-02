Pandemie im Landkreis St. Wendel : Sieben-Tage-Inzidenz bleibt unter 100

St. Wendel Elf neue Corona-Fälle meldet das St. Wendeler Gesundheitsamt am Sonntag.

Auch am Sonntag sind neue Fälle von Corona bekannt geworden. Wie ein Sprecher des Gesundheitsamts berichtet, gingen dort elf positive Testergebnisse ein. Die Betroffenen leben in den Gemeinden Marpingen (1), Freisen (1) und Nohfelden (2) sowie in der Kreisstadt (7).